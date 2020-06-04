مصرع سيدة إثر حادث دعس جنوب نابلس

وأشار إلى أن خبراء الحوادث السير فتحوا تحقيقاً للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث كما تم إعلام النيابة.





رام الله - دنيا الوطنلقيت سيدة تبلغ من العمر (78 عاماً)، من سكان قرية عصيرة، القبلية مصرعها جراء حادث دعس في القرية جنوبي نابلس.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مواطنين حول وقوع حادث دعس في قرية عصيره القبلية وعلى الفور تحركت قوه من الشرطة وطواقم الإسعاف إلى المكان وتم نقل المصابة إلى احد مستشفيات المدينة