الصحة بغزة تُصدر بياناً بشأن إخطار دفع لطفلة مقابل علاجها بإحدى المستشفيات

قالت وزارة الصحة في غزة، إن وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، قرر إعفاء المريضة الطفلة ملك زهير ابراهيم الأقرع من كافة الرسوم المستحقة لوزارة الصحة والبالغة 12400 شيكل جراء تعرضها لحادث طرق عام 2013 وذلك نظراً لظروفها الصحية.



وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها ترفع مئات المطالبات المماثلة للنيابة العامة بحق السائق أو الكفيل أو ولي الأمر إذا كان المريض قاصراً.



وتابعت الوزارة: "نؤكد عدم قيامها بمطالبة الطفلة وأن الإخطار الذي وصل لعائلة الطفلة موجه من قبل جهة الاختصاص القضائية وتمت مراجعتها في ذلك كونه يخالف الاجراء القانوني المعمول به".



وأكملت: "ندعو الجميع الى التحقق من أي معلومات صحية من خلال المصادر الرسمية في وزارة الصحة" .





يأتي ذلك بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإخطار يطالب الطفلة أو المسؤولين عنها بدفع المبلغ بدل تلقي العلاج في أحد مستشفيات القطاع.

رام الله - دنيا الوطن