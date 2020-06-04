شاهد: تباين آراء طلبة الثانوية العامة حول مادتي الفيزياء والتاريخ













خاص دنيا الوطن-آن العقادتباينت آراء طلبة الثانوية العامة حول طبيعة مادتي الفيزياء والتاريخ والتي تقدم لهم الطلبة، اليوم الخميس في الضفة الغربية وقطاع غزة.وعبر طلبة الفرع الأدبي حول امتحان التاريخ، أن جميع الأسئلة كانت مباشرة ومن داخل المنهج الذي تم دراسته، لافتين إلى أن الأسئلة متنوعة وتراعي كافة المستويات.فيما اشتكى طلبة الفرع العلمي من طول امتحان الفيزياء وصعوبة بعض أسئلته، مشيرين إلى أنه متنوع وشامل لكل المنهج."دنيا الوطن" استطلعت آراء الطلبة حول طبيعة الامتحان والتي كانت كالتالي: