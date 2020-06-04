سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة سماح جرادات

سماح جرادات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت اليوم الخميس، عن الأسيرة سماح جرادات (22 عاما) من رام الله، عن حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين.



وأمضت جرادات تسعة أشهر في الاعتقال، وتعرضت للتعذيب أثناء التحقيق معها.