روسيا: خطة الضم تُلغي التواصل الإقليمي للدولة الفلسطينية المقبلة

قالت السفارة الروسية في إسرائيل، إن خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية تثير قلقاً في موسكو، مشيرةً إلى أن روسيا حذرت إسرائيل مراراً من القيام بخطط أحادية الجانب تتنافى والقانون الدولي، مشددةً على أن خطة الضم تُلغي التواصل الإقليمي للدولة الفلسطينية المقبلة.



وقال السكرتير الأول في السفارة الروسية ميخائيل جرغينيا، وفق قناة (كان) الإسرائيلية، إن موسكو أوضحت للمسؤولين الإسرائيليين خلال لقاءات واتصالات عقدت بين الطرفين، ان الضم يجعل من المستحيل أن تكون أراضي الضفة غير منعزلة.





وأشار إلى أن التواصل الاقليمي هو أحد الشروط لقيام دولة فلسطينية بحدود عام 1967"، متابعاً: "أما بالنسبة لصفقة القرنف إنها لا تستطيع أن تلغي قرارات أممية حددت الإطار الدولي لعملية السلام".





رام الله - دنيا الوطن