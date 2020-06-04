بالصور: إصابة المتطرف غليك بجراح طفيفة بعد محاولته تعزية عائلة الحلاق بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن عضو "كنيست" السابق، يهودا جليك أصيب بجراح طفيفة بعد تعرضه لهجوم خلال محاولته تعزية عائلة الشهيد المقدسي، إياد الحلاق.
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن عضو "كنيست" السابق، يهودا جليك أصيب بجراح طفيفة بعد تعرضه لهجوم خلال محاولته تعزية عائلة الشهيد المقدسي، إياد الحلاق.
وكان الحلاق استشهد قبل عدة أيام برصاص شرطة الاحتلال في باب الأسباط، بالقدس، رغم أنه لم يكن يحمل سلاحاً، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصىة.
ويعد غليك من أكثر الشخصيات تطرفاً في إسرائيل، ودائماً ما يقتحم المسجد الأقصى المبارك، لإقامة صلوات تلمودية.
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