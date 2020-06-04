هيئة الأسرى: محكمة (سالم) الإسرائيلية تمدد توقيف 31 أسيراً لمدد متفاوتة



ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن من بين الأسرى اللذين تم تمديد توقيفهم، عمران عيد بني منيه من نابلس (7 أيام)، ناصر أبو عكر من جنين (8 أيام)، يزن كمال ابو شملة من جنين (8 أيام)، عماد حوتري من نابلس (8 أيام)، يزن المصري من نابلس (8 أيام)، عيد عيسى من ابو ديس (6 أيام)، صهيب جفال من أبو ديس (6 أيام)، هشام بشكار من نابلس (11 يوماً).



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن محكمة (سالم) العسكرية قررت اليوم تمديد توقيف 31 أسيراً لمدد متفاوتة وذلك بذريعة استكمال التحقيق.