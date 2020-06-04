شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز

جامعة النجاح الوطنية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز
جامعة النجاح
رام الله - دنيا الوطن
وقَّعت جامعة النجاح الوطنية ممثلة بالأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة اتفاقية تعاون مشتركة مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز ممثلاً بمعالي المهندس عدنان سمارة، رئيس المجلس، والهادفة إلى تعزيز التعاون في مجال إجراء المشاريع البحثية والعلمية في المجال الطبي، والتي تعنى بشكل أدق بالكشف عن البروتينات والجينات المتعلقة بآلية عمل فيروس كورونا، والسعي لإيجاد علاجات ناجعة للقضاء على هذا الوباء الخطير الذي حصد وما زال يحصد العديد من الأرواح يومياً في كثير من دول العالم.

بدوره أكد النتشة على أهمية إبرام مثل هذه الاتفاقيات التي تُعنى بتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنوعي، حيث تعد هذه الاتفاقيات قاعدة أساسية لتطوير الشراكات بين المؤسسات التعليمية والمراكز التطويرية، والتي تعد بدورها لبنة أساسية من لبنات التنمية المستدامة في فلسطين.

ومن جانبه أكدَّ سمارة على أهمية الاتفاقية باعتبارها مؤشراً واضحاً على ترسيخ مفاهيم ثقافة الإبداع والتميز في أوساط المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة دعم الإنجازات العلمية في المجالات كافة، والعمل على الاستفادة منها بما يخدم الوطن والمواطن ويسهم في بناء الدولة الفلسطينية.

هذا وقام الوفد بزيارة مرافق كلية الطب وعلوم الصحة في الحرم الجامعي الجديد، كمركز النجاح لأبحاث السرطان والخلايا الجذعية، ووحدة الحيوان، ومختبر الأبحاث المركزية، ومختبر علم الأعصاب، وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدم من التخصصات والمراكز الطبية العلمية الفريدة والمتطورة الموجودة في الجامعة، معربين عن فخرهم بتقديم كل ما من شأنه أن يدعم الجهود العلمية الحثيثة والجوانب الفنية والأكاديمية التي تسهم في ترسيخ الوعي الصحي والمجتمعي في البلاد.

كما وحضر مراسم توقيع الاتفاقية من جامعة النجاح الوطنية كل من أ.د. محمد السبوع، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ود. خليل عيسى، عميد كلية الطب وعلوم الصحة، ود. يوسف سلامة، مدير مركز النجاح لأبحاث السرطان والخلايا الجذعية، وحضرها من المجلس الأعلى للإبداع والتميز، د. حسين الأعرج، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة م. مروان عبد الحميد، وأ. محمود الزلموط، ومن المكتب التنفيذي، م. زياد طعمه، الرئيس التنفيذي، ود. محمد أبو عيد، مدير عام إدارة التطوير الفني، وم. حازم مراعبة، مدير دائرة الاحتضان والمشاريع، وأ. خالد قلالوة، مدير دائرة العلاقات الدولية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجامعة الدؤوب للتشبيك مع كافة الأطراف المعنية بدعم مسيرة الابتكار في فلسطين، وتبني المبادرات الخلاّقة والجهود العلمية والعملية الريادية التي من شأنها النهوض بالمجتمع الفلسطيني في شتى المجالات.

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