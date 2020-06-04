قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أسرى محررين في القدس وتبعد مواطناً عن الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، ثلاثة أسرى محررين أحدهم موظف أوقاف في الأقصى، فيما أبعدت مواطنًا آخر عن الأقصى.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مراد كمال عليان، من باب الاسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



واعتقلت قوات الاحتلال عليان إداريا لمدة 4 أشهر في سجن (النقب) الصحراوي، وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان في مدينة القدس.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس بالمسجد الأقصى المبارك أشرف الشرباتي (44 عامًا) من سكان بلدة الطور في القدس المحتلة خلال نهار اليوم.



وتعرض الأسير الشرباتي، مرات عديدة للضرب المبرح الذي أدى لإصابته بكسور في جسمه، وللاعتقال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمله كحارس في المسجد الأقصى.



وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والناشط المقدسي نظام أبو رموز (37 عامًا)، من المسجد الأقصى المبارك.



واقتادت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة الذين اعتقلتهم من محيط المسجد الأقصى، إلى مراكز التحقيق في مدينة القدس لاستجوابهم، دون معرفة خلفية الاعتقال.



وفي سياق متصل أبعدت سلطات الاحتلال الشاب محمد الدقاق عن المسجد الأقصى، لمدة خمسة أشهر، وهو من سكان حي الثوري ببلدة سلوان.