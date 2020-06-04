شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تناقش مع "الصحة العالمية" تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

وزيرة الصحة تناقش مع "الصحة العالمية" تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات
وزيرة الصحة خلال الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روكنشواب، تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات.

وأوضحت وزيرة الصحة في تصريح صحفي نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك): أن المركز سيكون جهة تنسيقية لإعداد الخطط والتنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية وبين القطاعات المختلفة في أوقات الطوارئ، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بدعم إنشائه.

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء المركز الرئيسي في وزارة الصحة برام الله، إضافة إلى وحدات تابعة له في جميع المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وحضر الاجتماع مديرة معهد الصحة العامة د. رند جار الله، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.

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