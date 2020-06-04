شاهد: تظاهرات في إسرائيل دعماً لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس





وحمل المشاركون نقّالات إسعاف وتوابيت فارغة على أكتافهم ولافتات كتب عليها "لماذا هم ليسوا هنا؟".





وأضافت القناة: أنه حسب رأيهم، فقد خلقت أزمة (كورونا) فرصة تاريخية لعقد صفقة مع حماس لإعادة الجنود، إلى إسرائيل.



























رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الخميس، أن العشرات من النشطاء وعائلات الجنود في الجيش الإسرائيلي، وبحضور شخصيات وأعضاء "كنيست" نظموا تظاهرات في القدس دعماً لإعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس في غزة.