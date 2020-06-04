غنام تشيد بدور صندوق الاستثمار الفلسطيني على كافة الصعد

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رام الله - دنيا الوطن

التقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، د.محمد مصطفى في مكتبه

تعزيزا للتعاون المشترك، مشيدة بالتعاون الوطيد مع الصندوق وبالدور الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني وعلاقة المحافظة معه على كافة الصعد.



وتوجهت المحافظ غنام بالشكر للدكتور محمد مصطفى على الدعم الذي قدمه الصندوق خلال أزمة (كورونا)، وخاصة تخصيص فندق الجراند بارك لتحويلة كمركز للعناية الاحترازية للمصابين بفايروس (كورونا)، ووضع خدمات فندق الملينيوم تحت تصرف المحافظة بشكل دائم، وكذلك وضع كافة امكانيات صندوق الاستثمار تحت تصرف الحكومة.



وعبرت المحافظ غنام عن فخرها بانجازات صندوق الاستثمار الفلسطيني على كافة المستويات والدور الحيوي الذي يقوم به لدفع عجلة الاقتصاد الوطني الى الأمام، مؤكدة على أن التكامل بين كافة مؤسساتنا يفرز نتائج ايجابية تصب في صالح المواطن.



كما أشارت غنام إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة وباء الاحتلال الذي يعمل وفق سياسة ممنهجة لتقويض مؤسساتنا ومشروعنا الوطني من خلال ما تسمى بخطة ضم الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، واستهداف حقوق الأسرى ورواتبهم.



من جانبه ثمن د.محمد مصطفى دور المحافظ غنام في جميع المجالات، مؤكداً ان صندوق الاستثمار الفلسطيني سيواصل مشاريعه التنموية المساندة والداعمة لاقتصادنا الوطني، والهادفة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، واضعاً المحافظ غنام بصورة المشاريع التي ينفذها صندوق الاستثمار الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.