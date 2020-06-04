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شؤون فلسطينية

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني رسالة من الملك الأردني الملك عبدالله الثاني ردا على برقية التهنئة الذي أرسلها لجلالته بمناسبة الذكرى، 74 لأستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تسلم عياش رسالة الملك من خلال السفير المملكة الأردنية الهاشمية في بوخارست السيد سفيان القضاة.

وتضمنت الرسالة عبارات االشكر والتقدير لمواقف الدكتور محمد عياش والتقدير لمشاعره النبيلة الصادقة تجاه المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب الجلالة الهاشمية.

وبدوره شكر عياش العاهل الأردني على هذه اللفثة الجميلة مثمنا مواقف جلالته في رفض مخططات الأحتلال ضم مناطق في الضفة وكذلك دعم الحق الفلسطيني.

وشدد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، للحفاظ على هويتها العربية.

وأعرب د. عياش عن اعجابه بالإنجازات الهامة للمملكة في عهد الملك عبد الله الثاني.

ولفت د. عياش إلى أن الشعب الفلسطيني يفخر بحمل جلالة الملك عبدالله الثاني لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا ان دور الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها واضح عبر المواقف الثابتة والراسخة التي أعلنها جلالته في العديد من المنابر الإقليمية والدولية.

وأكد أن الأردن وفلسطين في خندق واحد في مواجهة أية مشاريع
تستهدف محاولات تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية، وان مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة رغم تعاظم التحديات والعقبات.

ولم ينس الدكتور عياش تقديم الشكر للسفير الأردني في بوخارست سفيان القضاة " لدوره الهام في تعزيز العلاقات العربية الأردنية وخاصة الفلسطينية الأردنية في رومانيا، متمنيا ان يحظى بلقاء مع جلالة الملك خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية مستقبلا .

وكان عياش قد وجه برقية تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني في ذكرى لـ ٧٤ لأستقلال المملكة ،سائلا الله عز وجل ، أن يعيد هذه المناسبة على ملك الأردن بموفور الصحة والسعادة، وعلى المملكة الأردنية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

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