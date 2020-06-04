دولي

طبيب البيت الأبيض يكشف تأثير عقار "الهيدروكسي كلوروكين" على ترامب

طبيب البيت الأبيض يكشف تأثير عقار "الهيدروكسي كلوروكين" على ترامب
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
كشف طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن الآثار الجانبية لعقار "الهيدروكسي كلوروكين" على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أوصى به ترامب مؤخراً للوقاية من فيروس (كورونا).

وقال الطبيب شون كولني، إنه لم تظهر أي آثار جانبية على الرئيس الأمريكي والذي تناول العقار لمدة أسبوعين كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).

وأوضح الطبيب شون كونلي: "أنهى الرئيس ترامب هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف: "هو يخضع بانتظام لفحوصات مرض كوفيد-19 وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن".

ويستخدم الهيدروكسي كلوروكين منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، ولم تثبت فعاليته على صعيد علاج فيروس كورونا المستجد.

وأوضح كونلي أن ترامب صاحب الـ73 عاما يزن 110 كيلوغرامات ويبلغ طوله 1.90 مترا، وأن البيانات توضح أنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة.

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