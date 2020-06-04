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مركزية فتح تُناقش ضم الضفة وإنهاء العلاقة مع إسرائيل وأمريكا

مركزية فتح تُناقش ضم الضفة وإنهاء العلاقة مع إسرائيل وأمريكا
اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، اجتماعاً لها في إطار الانعقاد الدائم للجنة، واستكمالا للاجتماعات السابقة.

وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء اللجنة المركزية دقيقة صمت وحداد، وقراءة الفاتحة على القائد العربي اللبناني الفلسطيني الكبير الفقيد محسن إبراهيم، وفق وكالة (وفا).

واستكملت اللجنة المركزية المواضيع المطروحة التي لها علاقة في التحديات السياسية المفروضة على القضية الفلسطينية خاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالضم، وقرار القيادة الفلسطينية بإنهاء العلاقة مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.

وناقشت اللجنة سبل التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية للضغط على حكومة الاحتلال بمنع تنفيذ قرار الضم الجائر.

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