شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و51 حالة تتلقى العلاج

الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و51 حالة تتلقى العلاج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، مشيراً إلى أن عدد الحالات المسجلة منذ آذار/مارس الماضي بلغ 70 حالة.

وأضاف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: " مجمل اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 70 حالة كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 18 حالة ولازالت 51 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح".

وتابع: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة تواصل جهودها وتتابع جملة الإجراءات االوقائية لتحصين المجتمع في موجهة جائحة كورونا".

وأضاف القدرة: "وزارتا الصحة والداخلية انهت فترة الحجر الصحي لـ 577 مستضاف في مراكز الحجر الصحي من بين العائدين في الدفعة الأخيرة من جمهورية مصر العربية وسيتم خلال الساعات القادمة انهاء الحجر الصحي لأعداد اخرى بعد صدور النتائج المخبرية وفق البرتوكول المعتمد".

وأكمل: "المختبر المركزي يجري فحص مئات العينات المخبري لاتمام برتوكول انهاء الحجر الصحي للمستضافين، وتفشي الوباء في المنطقة يشكل تهديد مستمر على قطاع غزة ويستوجب الالتزام التام بجملة الإجراءات الوقائية على مستوى المواطنين والقطاعات التي سيسمح بإعادة عملها وفق الضوابط الصحية التي اقرتها وزارة الصحة".

واستكمل: "وزارة الصحة لديها خطة للتعامل مع السناريوهات والمراحل المختلفة لتفشي وباء كورونا وتتطلب توفير 59 مليون دولار لسد اجتياحاتها من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وتدريب الطواقم والتوعية المجتمعية".

واستطرد: "وزارة الصحة استلمت قبل قليل جهازين لفحص الفيروسات ضمن المنحة التركية التي أعلن عنها سابقاً وذلك عبر منظمة الصحة العالمية التي نقدر دورها المساند للوزارة".

وبين القدرة، أن وزارة الصحة تؤكد أن ما وصلها في إطار خطتها لمواجهة جائحة كورونا حتى اللحظة 1.8 مليون دولار فقط من خلال المؤسسات الشريكة ونطالب كافة الجهات المعنية باتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدرات المنظومة الصحية في مواجهة الجائحة 

وتابع: "وزارة الصحة تمر بمرحلة قاسية من نقص الموارد الصحية جراء الحصار وعدم وصول حصة قطاع غزة من جملة المساعدات التي وصلت للسلطة الفلسطينية من الدول والجهات المانحة لمواجهة جائحة كورونا".

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