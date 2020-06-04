شؤون فلسطينية

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية) يمثلها المدير العام أ. منجد أبو جيش، وشركة الضمير للمقاولات، ويمثلها السيد عاطف أبو الرب، وبحضور رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م . حسام أبو فارس، اتفاقية شق 5 كم طرق زراعية في بلدات تلفيت وجوريش وبرقة في محافظة نابلس.

 ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع "المساهمة في تحسين صمود المجتمعات الريفية المعرضة للخطر في نابلس وخانيونس؛ لتمكينها من الوصول إلى الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة"، الممول من التعاون الاسباني (AECID)  من خلال مؤسسة FPS  .

وسيتم العمل من خلال المشروع على شق 1.5 كم في الطريق المسماة الشعاب في تلفيت، بالإضافة لتركيب عبَارة مياه، شق 2 كم في الطريق المسماة التعامير في جوريش و1.5كم في الطرق المسماة الخلايل والعرضان.

وقال أبو جيش: إن الإغاثة الزراعية، تهدف من مشاريع شق الطرق الزراعية، تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وتشجيعهم على العمل فيها، كما أن هذه الإتفاقية، جاءت لتلبية حاجة هذه البلدات من أعمال شق وتأهيل وتوسعة الطرق الزراعية، وتوريد الردم (البيسكورس).

وأضاف أبو جيش، بأن الإغاثة الزراعية، استشعرت منذ نشأتها الحاجة لمثل هذه المشاريع، وقامت باستحداث دائرة تطوير الأراضي، والتي تعمل على شق وتأهيل الطرق الزراعية، بالإضافة لتأهيل واستصلاح الأراضي الزراعية والعمل في مشاريع المياه (خطوط ناقلة، تجميع المياه، آبار زراعية، برك بمختلف أنواعها، وغيرها). 

ويشار الى أن الإغاثة الزراعية، عملت خلال السبعة وثلاثين عاماً الماضية على شق وتأهيل ما يزيد عن 3500كم وتأهيل واستصلاح ما يزيد عن 110 آلاف دونم في مختلف قرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على مناطق الأغوار، والمناطق المصنفة (ج) والمناطق الحدودية في قطاع غزة، نظراً لكونها مهددة بالمصادرة لصالح المشاريع الاستيطانية.

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