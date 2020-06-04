شؤون فلسطينية

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، عن تضامنه وتعاطفه ووقوفه إلى جانب فضيلة الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، والذي تتم ملاحقته بسبب مواقفه ودفاعه عن القدس ومقدساتها، وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك.

وقال: إننا في الوقت الذي نحيي فضيلة الشيخ ونتضامن معه؛ نعرب عن رفضنا واستنكارنا للملاحقات السياسية التي تتعرض لها الشخصيات الوطنية والدينية والاعتبارية في مدينة القدس، هذه الظاهرة التي ازدادت في الآونة الأخيرة في محاولة هادفة لكم الأفواه، وترهيب وتخويف المقدسيين.

وأضاف: "إن ملاحقة فضيلة الشيخ، هي استهداف لنا جميعاً ونحن نؤكد ونقول: بأن استهداف المسجد الأقصى، هو استهداف لكنيسة القيامة، واستهداف المسلمين في أوقافهم ومقدساتهم، هو استهداف للمسيحيين أًيضاً في القدس كنا وما زلنا وسنبقى عائلة واحدة تدافع عن مدينة السلام وهويتها وتاريخها ومؤسساتها ومقدساتها وأوقافها".

وختم: المسيحيون الفلسطينيون، وإن كانوا قلة في عددهم في مدينة القدس، بسبب ما ألم بهم وبشعبهم الفلسطيني، إلا أنهم ليسوا أقلية وهم يفتخرون بانتمائهم الفلسطيني، وعراقة حضورهم ووجودهم في هذه الأرض المقدسة، ويرفضون استهداف الشخصيات الدينية والوطنية الفلسطينية في المدينة المقدسة.

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