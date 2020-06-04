وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي م.مجدي الصالح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.إسحاق سدر في مقر الوزارة بهدق سبل التعاون بين الوزارتين، لا سيما مواضيع الترميز البريدي وقيام الهيئات المحلية بوضع تسميات للشوارع وترقيم المباني والشقق، والبنية التحتية للاتصالات، ومناطق التوسعة العمرانية، إضافة إلى الفايبر فيدافون، وذلك من أجل إحداث نقلة نوعية في خدمات البلديات والتحول نحو بلديات الكترونية قادرة على تقديم خدماتها للمستفيدين بجودة الكترونية، مستخدمة أفضل وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة بطريقة تفاعلية، اّمنة وبسرعة وشفافية وبأقل تكلفة ممكنة.

وفي نهاية الاجتماع تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل فريق عمل من الإدارت ذات الاختصاص في الوزارتين من أجل إعداد مذكرة تفاهم يتم توقيعها بينهما قريباً بإشراك الجهات ذات العلاقة مثل اتحاد البلديات ونقابة المهندسين، بحيث تضمن كل النقاط التي تم طرحها، ثما أبدت الوزاراتين استعدادهما للتعاون الجاد والفعال والعمل على تسهيل أي معيقات قد تطرأ.



وقد حضر الإجتماع عدد من الخبراء والمسؤولين ذوي العلاقة من الوزارتين.