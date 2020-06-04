بحر: أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا ستُقابل بمقاومة شرسة وغير مسبوقة

القيادي في حركة حماس أحمد بحر

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة (حماس)، أحمد بحر، إن تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لإجباره على القبول بمشروع الضم، والاستكانة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، لا قيمة أو اعتبار له في ميزاننا الوطني المقاوم.



وأكد بحر في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن أي حماقة يرتكبها الاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ستقابل بمقاومة فلسطينية شرسة وغير مسبوقة.



وأشار إلى أن قرار الاحتلال، ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في الأول من تموز/ يوليو المقبل، جاء إلى جانب إنهاء قضيتي القدس واللاجئين، وسرقة مواردنا ومقدرتنا الوطنية، وتصفية الوجود الفلسطيني على الأرض بشكل عام.



وأوضح، أن النكبة والنكسة، واحتلال القدس وفلسطين، وكل أشكال العنصرية والعدوان، التي صبها الاحتلال على الشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية، والتي توجت بمؤامرة (صفقة القرن) وما تحمله من قرار الضم وغيرها، لا تساوي في قاموس الإرادة والعزيمة الوطنية شيئًا.



وشدد على أن المرحلة الراهنة، لا تحتمل مزيدًا من التسويف والانتظار، فالكل يجب أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة الاحتلال و(صفقة القرن) والدفاع عن شعبنا وقضيتنا.



ودعا بحر الدول العربية الإسلامية، وقادة الأمة؛ لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبًا بتقديم كل أشكال الدعم والنصرة لأبناء شعبنا، لتعزيز صموده في وجه الاحتلال.