شؤون فلسطينية

بحر: أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا ستُقابل بمقاومة شرسة وغير مسبوقة

بحر: أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا ستُقابل بمقاومة شرسة وغير مسبوقة
القيادي في حركة حماس أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، أحمد بحر، إن تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لإجباره على القبول بمشروع الضم، والاستكانة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، لا قيمة أو اعتبار له في ميزاننا الوطني المقاوم.

وأكد بحر في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن أي حماقة يرتكبها الاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ستقابل بمقاومة فلسطينية شرسة وغير مسبوقة.

وأشار إلى أن قرار الاحتلال، ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في الأول من تموز/ يوليو المقبل، جاء إلى جانب إنهاء قضيتي القدس واللاجئين، وسرقة مواردنا ومقدرتنا الوطنية، وتصفية الوجود الفلسطيني على الأرض بشكل عام.

وأوضح، أن النكبة والنكسة، واحتلال القدس وفلسطين، وكل أشكال العنصرية والعدوان، التي صبها الاحتلال على الشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية، والتي توجت بمؤامرة (صفقة القرن) وما تحمله من قرار الضم وغيرها، لا تساوي في قاموس الإرادة والعزيمة الوطنية شيئًا.

وشدد على أن المرحلة الراهنة، لا تحتمل مزيدًا من التسويف والانتظار، فالكل يجب أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة الاحتلال و(صفقة القرن) والدفاع عن شعبنا وقضيتنا.

ودعا بحر الدول العربية الإسلامية، وقادة الأمة؛ لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبًا بتقديم كل أشكال الدعم والنصرة لأبناء شعبنا، لتعزيز صموده في وجه الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: مصممون على اتمام المصالحة في اطار الثوابت الوطنية لمنظمة التحرير

الرئيس عباس: مصممون على اتمام المصالحة في اطار الثوابت الوطنية لمنظمة التحرير

الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و51 حالة تتلقى العلاج

الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و51 حالة تتلقى العلاج

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الوزيرة الكيلة تناقش مع&#34;الصحة العالمية&#34; تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

الوزيرة الكيلة تناقش مع"الصحة العالمية" تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

&#34;الخارجية&#34;: 113 وفاة و1798 إصابة و962 حالة تعافٍ بصفوف جالياتنا في العالم

"الخارجية": 113 وفاة و1798 إصابة و962 حالة تعافٍ بصفوف جالياتنا في العالم

الخارجية: قرارات الإبعاد عن الأقصى تكشف زيف ادعاءات نتنياهو بشأن حرية العبادة

الخارجية: قرارات الإبعاد عن الأقصى تكشف زيف ادعاءات نتنياهو بشأن حرية العبادة

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الوزيرة الكيلة تناقش مع&#34;الصحة العالمية&#34; تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

الوزيرة الكيلة تناقش مع"الصحة العالمية" تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

الديمقراطية: كما تجاوزنا هزيمة حزيران سننتصر على (صفقة ترامب) ومشاريع الضم

الديمقراطية: كما تجاوزنا هزيمة حزيران سننتصر على (صفقة ترامب) ومشاريع الضم

الوزير زيارة يبحث مع رئيس بلدية رام الله سبل التعاون بالقضايا المشتركة

الوزير زيارة يبحث مع رئيس بلدية رام الله سبل التعاون بالقضايا المشتركة

(حماس): فرض أي سياسات جديدة على أبواب الأقصى ستفشل بإرادة أبناء شعبنا

(حماس): فرض أي سياسات جديدة على أبواب الأقصى ستفشل بإرادة أبناء شعبنا

المجلس التشريعي بغزة يُقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية

المجلس التشريعي بغزة يُقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية

منوعات

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة حول شكوى هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة حول شكوى هيفاء وهبي

أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس (كورونا)

أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس (كورونا)

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس (كورونا‎)

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس (كورونا‎)

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

عربي

العراق: تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب (كورونا)

العراق: تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب (كورونا)

السعودية: وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز

السعودية: وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز

مسؤول يُحذر من تداعيات إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي بعيد الأضحى في المغرب

مسؤول يُحذر من تداعيات إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي بعيد الأضحى في المغرب

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي