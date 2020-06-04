السعودية: وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز

أعلنت الوكالة السعودية الرسمية، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود



وجاء البيان في الوكالة السعودية الرسمية، على النحو التالي:



الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :





" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13/10/1441هـ في الرياض.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

رام الله - دنيا الوطن