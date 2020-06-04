السعودية: وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الوكالة السعودية الرسمية، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
وجاء البيان في الوكالة السعودية الرسمية، على النحو التالي:
الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
وجاء البيان في الوكالة السعودية الرسمية، على النحو التالي:
الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13/10/1441هـ في الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13/10/1441هـ في الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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