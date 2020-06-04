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الأردن يُعلن قرارات جديدة حول عودة الحياة

الأردن يُعلن قرارات جديدة حول عودة الحياة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، السماح بالتنقل للمواطنين من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء، وتخفيف أيام حظر التجول الشامل.

وقال وزير الاعلام، أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي نقلته (الأناضول): إنه بدءاً من السبت، سيتم فتح المساجد والكنائس لأداء جميع الصلوات، وصلاة الفجر، وسيسمح للمواطنين بالذهاب للمساجد سيراً على الاقدام.

وأوضح، أنه لن يتم فتح هذه القطاعات مثل صالات الأفراح وبيوت العزاء، الأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب)، دور السينما، منشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات، الحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

وأشار إلى أنه سيتم فتح المدارس ورياض الأطفال، الجامعات والكليات والمعاهد، مراكز التدريب والمراكز الثقافيّة، والسماح بالطيران الداخلي، وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة.

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