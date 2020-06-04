شؤون فلسطينية

شعث: اتصالات مع (حماس) للوصول إلى برنامج زمني لاستئناف المصالحة

شعث: اتصالات مع (حماس) للوصول إلى برنامج زمني لاستئناف المصالحة
اتفاق المصالحة 2017
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن قرار التحلل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، يستوجب خطة عمل تفصيلية للمرحلة المقبلة، لا سيما مع وقف التنسيق الأمني والمدني، والانتقال إلى الدولة.

وأوضح شعث لـ"دنيا الوطن"، أن كل ذلك يستوجب إجراء الوحدة الوطنية، فلم يعد بالإمكان أن تبقى غزة لوحدها، بعيدة عن الضفة والقدس، فمن يريد دولة ووحدة وطنية، عليه أن يتفادى المراحل الماضية بكل ما فيها، والمطلوب الآن برنامج عملي وتفصيلي لبناء هذه الوحدة.

وأكد أنه مطلوب أيضًا خطة اقتصادية جديدة، لتقليص الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، بأكبر قدر ممكن، كما يتطلب كل ذلك خطة علاقات مع الدول العربية وأوروبا، مستدركًا: "علينا ألا نكتفي بالقرار السياسي العام، بل يجب ربطه بخطة عمل تفصيلية".

وأشار شعث إلى أنه يوجد اتصالات مع حركة (حماس)، وهو شخصيًا يتواصل مع الحركة، مبينًا أنه يجب عدم التوقف عند الرغبة في المصالحة وفقط، فالجميع يرغب بالوحدة الوطنية، ومن لايرغب فهو أحمق أو خائن، ولكن يجب أن يكون هناك خطة حقيقية ومدروسة تجميع الكل الوطني الفلسطيني، والسؤال الأهم علينا أن نفهم كيف نحصل على هذه المصالحة، دون تكرار الأخطاء السابقة، حتى لا نعود إلى نقطة صفر.

وبيّن أنهم يجرون الآن مناقشات مع الأطراف المختلفة التي تعمل في ملف المصالحة، حتى يصل الجميع لبرنامج زمني واضح يسير عليه الجميع، لعدم وجود سفر بين الدول، مشيرًا إلى أن أزمة (كورونا) أثرت سلبًا في استئناف ملف المصالحة، لكن يوجد حلول كي يتم العمل في المصالحة من خلال برامج الإتصال الإلكتروني، والمهم في النهاية هو إنهاء هذا الانقسام.

وختم شعث، حديثه، بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية، غير مُلزمة الآن بأي اتفاق مع إسرائيل، لأنه ليس منطقيًا أن السلطة الفلسطينية، تلتزم من طرفها بينما الطرف الآخر لا يلتزم، ويقوم بإجراءات أكثر خطورة، بدعم من الحليف الأمريكي.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: مصممون على اتمام المصالحة في اطار الثوابت الوطنية لمنظمة التحرير

الرئيس عباس: مصممون على اتمام المصالحة في اطار الثوابت الوطنية لمنظمة التحرير

الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و51 حالة تتلقى العلاج

الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و51 حالة تتلقى العلاج

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الوزيرة الكيلة تناقش مع&#34;الصحة العالمية&#34; تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

الوزيرة الكيلة تناقش مع"الصحة العالمية" تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

بحر: أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا ستُقابل بمقاومة شرسة وغير مسبوقة

بحر: أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا ستُقابل بمقاومة شرسة وغير مسبوقة

&#34;الخارجية&#34;: 113 وفاة و1798 إصابة و962 حالة تعافٍ بصفوف جالياتنا في العالم

"الخارجية": 113 وفاة و1798 إصابة و962 حالة تعافٍ بصفوف جالياتنا في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق 5 كم طرق بمحافظة نابلس

الوزيرة الكيلة تناقش مع&#34;الصحة العالمية&#34; تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

الوزيرة الكيلة تناقش مع"الصحة العالمية" تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

حنا: نعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشيخ عكرمة صبري

وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

وزيرا الحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان التعاون المشترك

الديمقراطية: كما تجاوزنا هزيمة حزيران سننتصر على (صفقة ترامب) ومشاريع الضم

الديمقراطية: كما تجاوزنا هزيمة حزيران سننتصر على (صفقة ترامب) ومشاريع الضم

الوزير زيارة يبحث مع رئيس بلدية رام الله سبل التعاون بالقضايا المشتركة

الوزير زيارة يبحث مع رئيس بلدية رام الله سبل التعاون بالقضايا المشتركة

(حماس): فرض أي سياسات جديدة على أبواب الأقصى ستفشل بإرادة أبناء شعبنا

(حماس): فرض أي سياسات جديدة على أبواب الأقصى ستفشل بإرادة أبناء شعبنا

المجلس التشريعي بغزة يُقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية

المجلس التشريعي بغزة يُقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية

منوعات

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة حول شكوى هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة حول شكوى هيفاء وهبي

أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس (كورونا)

أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس (كورونا)

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس (كورونا‎)

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس (كورونا‎)

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

عربي

العراق: تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب (كورونا)

العراق: تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب (كورونا)

السعودية: وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز

السعودية: وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز

مسؤول يُحذر من تداعيات إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي بعيد الأضحى في المغرب

مسؤول يُحذر من تداعيات إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي بعيد الأضحى في المغرب

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي