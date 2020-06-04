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شؤون فلسطينية

الوزير زيارة يبحث مع رئيس بلدية رام الله سبل التعاون بالقضايا المشتركة

الوزير زيارة يبحث مع رئيس بلدية رام الله سبل التعاون بالقضايا المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة، اليوم، مع رئيس بلدية رام الله، موسى حديد، عدداً من القضايا المشتركة التي تخص الطرفين، منها مشاريع الطرق الرابطة، التي تقع تحت صلاحيات ومسؤوليات وزارة الأشغال العامة، وأطر وسبل التعاون.

كما تمت مناقشة الأوضاع العامة لبلدية رام الله، خاصة في ظل حالة الطوارئ، التي تمر بها البلاد إثر جائحة (كورونا).

وأشاد زيارة بجهود بلدية رام الله المتواصلة للنهوض بواقع مدينة رام الله، وتحسين صورتها للأفضل، وبالخدمات التي تقدمها للمواطنين بالمدينة ومحيطها، مشيداً بتاريخ رام الله وأصالتها عبر العصور، كمركز ثقافي واقتصادي وحضاري وسياسي، والتي بقيت قادرة على الوقوف والصمود، رغم مختلف الصعاب التي عصفت بها.

من جهته، رحب حديد بوزير الأشغال، وأثنى على جهود الوزارة وطواقمها، التي تواصل العمل في مشاريع الطرق والبنية التحتية، حتى في ظل الأوضاع الصعبة، وعلى التعاون المستمر بين الوزارة، ومختلف الهيئات المحلية في سبيل النهوض بواقع قطاع الطرق.

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