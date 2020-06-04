زعيم بريطاني: نواصل دعم الاعتراف بفلسطين و(صفقة القرن) كارثة على إسرائيل أيضاً

الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن

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رام الله - دنيا الوطن

قال الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن: إنه سيواصل دعم قيام دولة فلسطين، وإنه يأمل بأن يواصل الحزب مساعيه لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، كما نصت مواثيق الحزب في مؤتمرات الحزب عشية الانتخابات الأخيره.



ووصف كوربن في أول مقابلة صحفيه له بعد خسارته الانتخابات العامة نشرتها (ميديل ايست آي)، ونقلتها الوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم الخميس، (صفقة القرن) بأنها كارثة تنتظر الوقوع، وستلحق الضرر أيضاً بالإسرائيليين، موضحاً أن تنفيذ الخطة يعني تحقيق حلم نتنياهو بالسيطرة شبه الكاملة على الأراضي الفلسطينية في الضفة، وسيبقي رام الله واريحا ومنطقة أو منطقتين أماكن معزولة غير متواصلة، وحذر من القضاء نهائياً على حل الدولتين، إذا ما تم تنفيذ الخطة.



وكان كوربن قد خسر الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.



وتخشى إسرائيل، أن يواصل الحزب سياسة دعم القضية الفلسطينية، حيث يتمتع كوربن بدعم قوي من قواعد الحزب الشابة خاصة.