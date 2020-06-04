المجلس التشريعي بغزة يُقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية

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رام الله - دنيا الوطن

أقر المجلس التشريعي، بغزة، بالقراءة الثانية مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها، والمقدم من اللجنتين القانونية والداخلية والأمن والحكم المحلي.



وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، النائب محمد فرج الغول: إن القانون يأتي؛ لينهي التباين في النظام القانوني في تنظيم الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية، وحفظ حقوقهم بما يتناسب مع القانون الفلسطيني، ويحفظ حقوق رؤساء الهيئات، الذين انتهت ولايتهم.



وأضاف النائب الغول، أن المجلس التشريعي، استشعر ضرورة تأطير الحقوق المالية، بإطار قانوني، وفق معاير عادلة، دون الإخلال بحقوق رؤساء الهيئات المحلية المالية المكتسبة.