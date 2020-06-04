دولي

إيران تُسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ بدء الجائحة

إيران تُسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ بدء الجائحة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 3.5 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، ما يعد أكبر حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بداية الجائحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أثناء إيجاز صحفي يومي نقلته ( روسيا اليوم)، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن ارتفع خلال اليوم الأخير بواقع 3574 حالة جديدة (مقابل 3134 إصابة أمس)، وأصبح 164270، بما في ذلك 2569 مريضا في حالة حرجة.

وأشار المتحدث إلى رصد 59 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي الذي يسبب مرض في إيران خلال الساعات الـ 24 الماضية، (مقابل 70 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 8071 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من (كورونا) في إيران حتى الآن 127485 شخصاً، وأجري في البلاد أكثر من مليون و19 فحصاً لتشخيص الإصابات بـ (كورونا).

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