وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات مجلس قروي بدرس

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، في مكتبه رئيس مجلس قروي بدرس، محمود شحادة خليل، بحضور مدير عام حكم محلي رام الله والبيرة، م. ليالي مقدادي، وذلك للاطلاع على احتياجات المجلس من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بمتابعة قضايا واحتياجات المواطنين.



وتم خلال الاجتماع، الوقوف على المشاريع الملحة التي يحتاجها المجلس، والتحديات التي تعيق عمله، موعزاً إلى الجهات ذات الاختصاص في الوزارة، بالعمل الفوري من أجل مساعدة المجلس ضمن الإمكانيات المتاحة في ظل الظروف الراهنة والأزمة المالية الخانقة، التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.



كما شكر الصالح المجلس القروي على الجهود التي تم بذلها خلال أزمة (كورونا) متمنياً السلامة لجميع أبناء شعبنا.