مجدلاني: نعمل لبناء قاعدة بيانات وطنية تُساعد بوضع الخطط والتدخلات لقطاع الطفولة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أهمية إطلاق دليل إدارة الحالة للأطفال في ظل أزمة (كورونا)، والذي تم تطويره خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والبحث باستكمال الإجراءات لإطلاق الخط الداعم لحماية الطفولة، مثمناً الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة (الرؤية) العالمية في إطلاقه، والحرص على استمرار التعاون في قطاع الطفولة.



وأضاف مجدلاني، خلال لقائه بمقر الوزارة، اليوم الخميس مع المدير الإقليمي لمؤسسة الرؤية العالمية، لورين تيلر، أن الوزارة وعبر الإدارة العامة للأسرة والطفولة، وشبكات حماية الطفولة، ومرشدي الحماية، مازلت مستمرة بتقديم كافة الخدمات لهذا القطاع المهم، بالتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وتبذل كافة الجهود لتلبية الاحتياجات للأطفال.



وتابع مجدلاني يمثل إطلاق هذا الدليل خطوة مهمة، تضمن للأطفال الرعاية والحماية والتأهيل، ويشكل رافعة حقيقية لحماية الأطفال في المجتمع الفلسطيني، ويأتي ثمرة التعاون والتنسيق مع مؤسسة الرؤية العالمية.



وأشار إلى العمل على بناء قاعدة بيانات وطنية، تساعد الوزارة على وضع الخطط والتدخلات اللازمة لقطاع الطفولة في فلسطين، حيث إن الاستثمار الحقيقي بهذا القطاع، مجدداً حرص الوزارة على الشراكة مع مؤسسة الرؤية، باستكمال كافة الجهود والعمل المشترك.



كما وضع مجدلاني، وبحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، ومدير عام الأسرة والطفولة بالوزارة، عاصم خميس، وومدير وحدة البنك الدولي، ابتسام حصري، ومدير إدارة الحالة بالوحدة، د. زياد فرج، المدير الإقليمي لمؤسسة الرؤية العالمية لورين تيلر، ومدير عمليات المؤسسة بفلسطين، ألفرد نورجا، ومدير برامج الطفولة والشراكات، فاندا يونان، بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة، والخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى عمل مرشدي وشبكات حمابة الطفولة، خلال أزمة (كورونا) والتدخلات التي قامت بها.