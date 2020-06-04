(فتح): مخطط الضم لن يمر وسنواصل الكفاح حتى إنهاء الاحتلال

أكدت حركة (فتح)، أن شعبنا الذي يواجه المشروع الاحتلالي منذ أكثر من مئة عام، لن يسمح بتمرير مخطط الضم الإسرائيلي، وأنها ستواصل الكفاح والمقاومة، حتى إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، وتحقيق حرية شعبنا واستقلاله الوطني، بإقامة دولته الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.







وأوضحت حركة (فتح)، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لمناسبة الذكرى الـ 53 لنكسة حزيران/ يونيو 1967، اليوم الخميس، أن العبرة الأبرز، رغم قسوة وصعوبة وتعقيد الصراع، أن إرادة شعبنا الفلسطيني لم تنكسر، وبقي صامداً على أرض وطنه، يقاوم ويؤكد تصميمه في هذه المرحلة على هزيمة مخططات الضم و(صفقة القرن) التصفوية.

رام الله - دنيا الوطنودعت جماهير شعبنا إلى اليقظة والحذر، ورص الصفوف، والالتفاف حول الرئيس محمود عباس، وقرارات القيادة الفلسطينية، التي من شأنها التصدي لمخطط الضم وإفشاله.كما دعت الأمة العربية إلى النهوض، واستعادة تضامنها ووحدتها في وجه المشروع الاحتلالي، الذي يستهدفها، كما يستهدف الشعب الفلسطيني، مذكرة بأن هدف هذا المشروع، كان ولا يزال الهيمنة والسيطرة على المنطقة.