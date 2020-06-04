هيئة الأسرى: خطوات نضالية لأسرى (هداريم) بسبب المكالمات الهاتفية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الخميس، أن الأسرى في سجن (هداريم) قد يدخلون الأسبوع المقبل بخطوات نضالية، تتمثل بإرجاع وجبات الطعام، وذلك لعدم التزام إدارة السجن بالسماح للأسرى بإجراء الدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية، والسماح لمن تبقى من الأسرى الممنوعين، بالتحدث مع عائلاتهم.



وأضافت الهيئة: "منذ إقدام إدارة سجون الاحتلال، على وقف الزيارات بسبب تفشي جائحة (كورونا)، والاتفاق مع الصليب الأحمر، بتعويض الاسرى عن ذلك، بإجراء مكالمات هاتفية، إلا أن هناك خللاً يتعلق بإلتزام إدارة السجن بذلك، وهو ما سبب قلقاً وتوتراً لدى الأسرى وعائلاتهم".



وأشارت الهيئة إلى أن الإخلال بالاتفاق بعدم السماح بإجراء المكالمات، تزامن مع إستلام مدير جديد للسجن، وهو ما رفضه الأسرى جملة وتفصيلاً، حيث إنه يتوجب أن تجرى المكالمات بشكل طبيعي، وأن يتم علاج قضية الأسرى الممنوعين من ذلك بشكل سريع، حتى لا تتطور الأمور، ويزداد الاحتقان خلال فترة الأيام المقبلة، وأن أي خطوات نضالية جديدة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.