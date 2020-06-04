التنمية بغزة لـ"دنيا الوطن": لا موعد محدد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة

نفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، بقطاع غزة، عزيزة الكحلوت، ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحديد موعد لصرف المنحة القطرية.





وقالت الكحلوت في تصريح لـ"دنيا الوطن": حتى اللحظة لا يوجد موعد محدد، أو معلومات حول موعد صرف المنحة القطرية، للأسر الفقيرة في قطاع غزة.





وأكدت الناطقة بإسم الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة، ستعلن مباشرة موعد الصرف للمواطنين، في حال تم تحديد ذلك.



وتصرف دولة قطر منحة مالية تُقدر بـ (100 دولار) كمساعدة للفقراء في قطاع غزة، في ظل ما يشهده القطاع من أزمات قائمة ومستمرة.

خاص دنيا الوطن