دولي

ترامب يرد على ماتيس ويذكّر بلقبه (الكلب المسعور)

ترامب يرد على ماتيس ويذكّر بلقبه (الكلب المسعور)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على الهجوم اللاذع الذي شنه عليه جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في إدارته، لافتاً إلى أسباب "طرده" من منصبه.

جاء ذلك، في تغريدتين لترامب، قال فيهما: "لعل الأمر المشترك الوحيد بيني وبين أوباما هو أننا حظينا بشرف طرد جيمس ماتيس، أكثر جنرال مبالغ في تقديره، طلبت منه تقديم الاستقالة، وكان شعوري رائعاً حول ذلك، كان لقبه أنه فوضوي ولم يعجبني، وغيرته إلى لقب الكلب المسعور"، وذلك وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

وتابع ترامب في تغريدة أخرى: "قوته (ماتيس) لم تكمن في العسكرية، بل في العلاقات العامة الشخصية، أعطيته حياة جديدة وأموراً للقيام بها، ومعارك لينتصر بها، ولكنه نادراً ما فعل.. لم يعجبني أسلوبه في القيادة أو الكثير من الأمور الأخرى به، والكثيرون يوافقوني على ذلك، سعيد أنه ذهب".



يأتي ذلك عقب تصريحات أطلقها ماتيس، أمس الأربعاء، في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق بأمريكا بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة: "دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين، ولا يحاول حتى التظاهر بالقيام بذلك، عوضاً عن ذلك هو يحاول أن يفرقنا.. نحن نشهد تداعيات ثلاث سنوات دون قيادة ناضجة".

أخبار ذات صلة

كوريا الشمالية تُهدد بإلغاء الاتفاق العسكري مع الجنوب

كوريا الشمالية تُهدد بإلغاء الاتفاق العسكري مع الجنوب

فجراً.. زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب إندونيسيا

فجراً.. زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب إندونيسيا

تفاصيل مثيرة في تقرير تشريح جثة جورج فلويد

تفاصيل مثيرة في تقرير تشريح جثة جورج فلويد

&#34;رويترز&#34;: إصابة ضابط أمريكي وطعن آخر في بروكلين

"رويترز": إصابة ضابط أمريكي وطعن آخر في بروكلين

(إيهود باراك) يفتتح منشأة جديدة لتصنيع الحشيش في غلاف غزة

(إيهود باراك) يفتتح منشأة جديدة لتصنيع الحشيش في غلاف غزة

الولايات المتحدة تشترط الضم بإجماع إسرائيلي على (صفقة القرن)

الولايات المتحدة تشترط الضم بإجماع إسرائيلي على (صفقة القرن)

شاهد.. ترامب: لن نحتاج للجيش لوقف العنف.. واقتصادنا يتحسن

شاهد.. ترامب: لن نحتاج للجيش لوقف العنف.. واقتصادنا يتحسن

الصحة العالمية تستأنف اختبارات &#34;هيدروكسي كلوروكين&#34; لعلاج مصابي فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تستأنف اختبارات "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مصابي فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نعمل لبناء قاعدة بيانات وطنية تُساعد بوضع الخطط والتدخلات لقطاع الطفولة

مجدلاني: نعمل لبناء قاعدة بيانات وطنية تُساعد بوضع الخطط والتدخلات لقطاع الطفولة

(فتح): مخطط الضم لن يمر وسنواصل الكفاح حتى إنهاء الاحتلال

(فتح): مخطط الضم لن يمر وسنواصل الكفاح حتى إنهاء الاحتلال

هيئة الأسرى: خطوات نضالية لأسرى (هداريم) بسبب المكالمات الهاتفية

هيئة الأسرى: خطوات نضالية لأسرى (هداريم) بسبب المكالمات الهاتفية

87 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى

87 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى

الديمقراطية: برحيل محسن إبراهيم انطوت مرحلة من مراحل النضال في لبنان والمنطقة

الديمقراطية: برحيل محسن إبراهيم انطوت مرحلة من مراحل النضال في لبنان والمنطقة

الاحتلال يُفرج عن الأسيرة سماح جرادات من رام الله

الاحتلال يُفرج عن الأسيرة سماح جرادات من رام الله

الاحتلال يهدم مسكنًا ويُصادر محتوياته شمال الخليل

الاحتلال يهدم مسكنًا ويُصادر محتوياته شمال الخليل

المواصفات والمقاييس تستكمل خدمات الفحص والمعايرة والتقييم للكمامات والألبسة المصنعة محلياً

المواصفات والمقاييس تستكمل خدمات الفحص والمعايرة والتقييم للكمامات والألبسة المصنعة محلياً

منوعات

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة حول شكوى هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة حول شكوى هيفاء وهبي

أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس (كورونا)

أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس (كورونا)

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس (كورونا‎)

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس (كورونا‎)

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

عربي

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي

شاهد: نائب لبناني يُحرض على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين

شاهد: نائب لبناني يُحرض على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين

مصر تكشف عن علاج لفيروس (كورونا) والجرعات المطلوبة خلال العزل المنزلي

مصر تكشف عن علاج لفيروس (كورونا) والجرعات المطلوبة خلال العزل المنزلي

تونس: دعوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة مساءلته

تونس: دعوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة مساءلته