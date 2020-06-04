الاحتلال يهدم مسكنًا ويُصادر محتوياته شمال الخليل

الاحتلال يهدم مسكنا بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكناً في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، داهمت منطقة وادي الشيخ في بلدة بيت أمر المحاذية لشارع القدس- الخليل، وهدمت مسكناً من الصفيح، واستولت على محتوياته كافة، ويعود للمواطن علي محمد علي العلامي، ويؤوي عائلته المكونة من 10 أفراد.



وأقيم المسكن على أنقاض منزل المواطن العلامي، الذي هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، بحجة البناء في المناطق المصنفة (ج).



وتواصل سلطات الاحتلال، تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية، وتشريد العائلات، ومخالفة المواطنين، وتغريمهم بمبالغ مالية باهظة، بذريعة البناء دون ترخيص؛ فيما تواصل تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، بالإضافة إلى سرقة معداتهم وشق طرق استيطانية جديدة؛ لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها.