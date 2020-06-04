الاحتلال يُقرر إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى أربعة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، الشيخ عكرمة صبري، قرارًا جديدًا بإبعاده عن المسجد لمدة أربعة أشهر.



جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال، كانت قد اقتحمت منزل الشيخ عكرمة، أمس الأربعاء، في حي الصوانة، واعتدت على الحاضرين في بيته، ونفذت اعتقالات بحقهم، وفق موقع عرب 48.





واعتقلت الشرطة، عددًا من المتضامنين، بعد الاعتداء على الحضور، وإجبارهم على مغادرة المكان.