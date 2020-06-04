وزارة الصحة تنشر توزيع الإصابات "النشطة" بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، جدول يرصد توزيع الإصابات "النشطة" بفيروس (كورونا) في فلسطين.
نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، جدول يرصد توزيع الإصابات "النشطة" بفيروس (كورونا) في فلسطين.
وجاء التوزيع وفق الموقع الرسمي للوزارة كالتالي:
محافظة القدس: 23 حالة.
محافظة الخليل: 12 حالة.
محافظة قلقيلية: 16 حالة.
محافظة جنين: 4 حالات.
المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 50 حالة.
• مجمل الإصابات النشطة: 105 حالات.
• الإصابات الإجمالية: 642 إصابة.
• حالات التعافي: 532 حالة.
محافظة القدس: 23 حالة.
محافظة الخليل: 12 حالة.
محافظة قلقيلية: 16 حالة.
محافظة جنين: 4 حالات.
المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 50 حالة.
• مجمل الإصابات النشطة: 105 حالات.
• الإصابات الإجمالية: 642 إصابة.
• حالات التعافي: 532 حالة.
التعليقات