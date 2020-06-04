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وزارة الصحة تنشر توزيع الإصابات "النشطة" بفيروس (كورونا) في فلسطين

وزارة الصحة تنشر توزيع الإصابات "النشطة" بفيروس (كورونا) في فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، جدول يرصد توزيع الإصابات "النشطة" بفيروس (كورونا) في فلسطين.

وجاء التوزيع وفق الموقع الرسمي للوزارة  كالتالي:

محافظة القدس: 23 حالة.

محافظة الخليل: 12 حالة.

محافظة قلقيلية: 16 حالة.

محافظة جنين: 4 حالات.

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 50 حالة.

• مجمل الإصابات النشطة: 105 حالات.

• الإصابات الإجمالية: 642 إصابة.

• حالات التعافي: 532 حالة.

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