وزارة الصحة تنشر توزيع الإصابات "النشطة" بفيروس (كورونا) في فلسطين



وجاء التوزيع وفق الموقع الرسمي للوزارة كالتالي:



محافظة القدس: 23 حالة.



محافظة الخليل: 12 حالة.



محافظة قلقيلية: 16 حالة.



محافظة جنين: 4 حالات.



المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 50 حالة.



• مجمل الإصابات النشطة: 105 حالات.



• الإصابات الإجمالية: 642 إصابة.



• حالات التعافي: 532 حالة.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، جدول يرصد توزيع الإصابات "النشطة" بفيروس (كورونا) في فلسطين.