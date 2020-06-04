المواصفات والمقاييس تستكمل خدمات الفحص والمعايرة والتقييم للكمامات والألبسة المصنعة محلياً

وفي هذا السياق فقد تم العمل على صياغة ورقة مواصفات فنية (طبية، وهندسية) لهذه الأجهزة بالتعاون ما بين المؤسسة ووزارة الصحة وقطاع شركات الأجهزة الطبية لتوحيد الحدود الدنيا من المتطلبات الواجب تحقيقها في هذه الأجهزة وذلك بالرجوع إلى عدة مواصفات عالمية ودولية بالخصوص وبحسب الاحتياج المحلي.







إلى ذلك تم مخاطبة كل من القائمين على المشاريع المختلفة وتوجيههم لغاية تعديل نماذجهم وتطويرها لتحقيق الحد الأدنى المطلوب من المواصفات مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة لظروف الطوارئ. وقد تم عمل تقارير تقييم أولي لكل المشاريع لغاية استكمال العمل، وقد تم العمل أيضا على دراسة وتقييم بعض المبادرات لأفراد وشركات خاصة محلية لتطوير أنظمة تعقيم للأشخاص (ممرات رش) أو تعقيم المساحات والغرف.





وكذلك أقنعة تنفس للكوادر الطبية مزودة بوحدات تعقيم للهواء، وقد تم إصدار تقارير باعتماد بعض هذه الأنظمة بعد التقييم من قبل كوادر المؤسسة كما تم توجيه بعضها الآخر للتعديل والتطوير لإعادة التقييم.

من الجدير ذكره، أن المؤسسة قامت خلال فترة الطوارئ بالمصادقة على 60 بطاقة بيان لمنتجات مختلفة وخاصة المعقمات، وقد تم التعامل مع 228 طلب شهادة مطابقة لشركات مختلفة وتم إجراء حوالي 800 تقييم أولي لكمامة ولباس واقي وواقي وجه.





كم تم التعامل مع 76 ملف من المنتوجات المستوردة في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى الأنظمة التشغيلية، كم تم إجراء 53 فحص ومطابقة في المصاعد والغاز المركزي، وقد تم أيضا تقييم 4 نماذج لأجهزة التنفس الاصطناعي، كما تم تنفيذ 120 فحص مطابقة لمنتوجات حاصلة على شهادات المؤسسة والمنتجات الموردة ضمن العطاءات الرسمية ومستلزمات الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة، كما تم إجراء العديد من عمليات المعايرة القانونية وفحص ومعايرة 716 محطة وقود و23 ميزان ذهب و5 موازين تجارية و25 عملية تحقق لأوزان وحجوم مواد معبأة ومغلفة مطروحة للبيع المباشر للمستهلك.

رام الله - دنيا الوطنلم تنقطع مؤسسة المواصفات والمقاييس، عن أداء عملها في متابعة المصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة الفلسطينية، بالإضافة إلى المهام التي استجدت على عمل المؤسسة خلال فترة الطوارئ وجائحة كورونا، حيث نفذت طواقم المؤسسة العديد من زيارات الفحص والتقييم للمصانع، لاستكمال برامجها بهدف التحقق من التزام المصانع بتطبيق المواصفات المطلوبة لهذا الغرض.وقد قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الشريكة بمتابعة سحب عينات وفحص الألبسة الواقية والأقنعة الطبية وغير الطبية والقفازات بالإضافة إلى مواد التعقيم، حيث زاد الطلب على هذه المواد خلال هذه الفترة حيث كان من الضروري متابعتها وفحصها للتاكد من جودة هذه المواد.وفي هذا السياق فقد قامت المؤسسة بوضع واستعراض ونشر المتطلبات والاشتراطات التي يجب ان تتوفر في المواد الخام المستخدمة في هذه الصناعة بالإضافة إلى النسب المسموح باستخدامها حسب المواصفات الفلسطينية والعالمية.كما عملت المؤسسة على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم كلا من مؤسسة المواصفات، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات الشريكة بهدف متابعة فحص هذه المواد ونشر أسماء المصانع التي يكون إنتاجها مطابقاً للمواصفات بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للمصانع والمنشات التي تنتج هذه السلع وكذلك الاطلاع على المبادرات التي ظهرت في البلاد بخصوص تطوير أجهزة تنفس صناعي بسيطة.كما تم العمل أيضا على تقييم بعض من نماذج غرف العزل محلية الصنع وإصدار تقارير النتائج بالخصوص.وبخصوص فحص الكمامات والألبسة الواقية فقد قامت المؤسسة بفحص خصائص هذه المنتوجات طبقا لمواصفاتها وطبيعة استخدامها وحسب المواصفات الفلسطينية والعالمية.وهنا كان لا بد أن نشدد انه إذا كانت المادة الخام المصنع منها اللباس الواقي حاصلة على شهادة الأيزو (ISO 16604:2004) التي تلبي الاشتراطات الخاصة باللباس الواقي من السوائل الممرضة وأيضا تكون مقاومة للبكتيريا والفيروسات، وعند اختيار المادة الخام التي يراد استخدامها في صناعة اللباس الواقي لأغراض طبية فيجب الأخذ بعين الاعتبار إذا ما كانت معدة للاستخدام لمرة واحدة أو متعددة الاستخدام كما كان من التشديد على ضرورة التصريح بذلك على بطاقة البيان المرفقة بالمنتج بشكل واضح، كما تم فحص نفاذية الرطوبة بالنسبة لهذه الملابس.وفي عمليات الفحص والتحقق لهذه الملابس تم التركيز على خصائص الأقمشة المستخدمة في صناعة الواقي متعدد الاستخدام ومعالجتها للتأكد من ملائمتها للأغراض الطبية، وبحيث أخذ بعين الاعتبار مثل الأمور التالية:• تحديد مواطن الخطورة ومخاطر التعرض عند ارتدائها.• الإحاطة المعرفية بشكل وحجم وخصائص الكائنات الحية الدقيقة والفيروسات المراد الوقاية منها، وأيضاً عوامل مثل تشكَّلها وطريقة حركتها وتكيٌّفها مع الظروف البيئية المحيطة بها.• الوسط الذي تنتقل فيه الملوثات الممرضة، كاللعاب أو المخاط كتوترها السطحي وحجما ولزوجتها.· إذا كان اللباس الواقي للأغراض الصحية معداً لاستخدامه بشكل متكرر، فيجب أن تكون المادة المصنع منها هذه الألبسة قادرة على تحمل مواد التطهير والتعقيم المستخدمة كالكحول أو الكلور، دون أن تختلف خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية عند عملية تطهيره أو تعقيمه.كما تم الاطلاع على شهادات الخواص الفيزيائية والكيميائية للنسيج المستخدم والتي تشمل عوامل متعددة مثل حجم المسامات وسمكها.وقد شددت المؤسسة في عمليات التحقق على ضرورة أن تشتمل بطاقة البيان لهذه المنتوجات على إرشادات الاستخدام المصطلحات الصحيحة، والتي تُمكِّن المستخدم من اختيار اللباس الواقي المناسب للحالة التي سيتعرض لها.وأيضا كان لا بد من الإشارة إلى أن طريقة إغلاق اللباس الواقي ومكانه في اللباس الواقي (السحاب) يجب أخذها بالحسبان باعتبارها نقطة ضعف قد تنفذ منها السوائل أو الملوثات الممرضة (الكائنات الحية الدقيقة والفيروسات، وكذلك أماكن الإغلاق الطرفية (للرأس واليدين والقدمين) والتي يجب أن تكون محكمة الإغلاق.أما فيما يتعلق بمواد المعقمات فقد تعاونت مؤسسة المواصفات والمقاييس مع المختبرات المركزية في وزارة الصحة لفحص نسبة الكحول التي يجب توفرها في هذه المنتجات حسب المواصفة، كما قامت المؤسسة بالتدقيق على المعلومات المذكورة في بطاقة بيان هذه المنتوجات.