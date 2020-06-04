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شؤون فلسطينية

الاتصالات بغزة تُطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل استلام رواتب الموظفين

الاتصالات بغزة تُطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل استلام رواتب الموظفين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الخميس، وفي إطار توجهاتها الدائمة والمستمرة نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية، وفي إطار التسهيل على الموظفين عن توفير حزمة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بتسهيل استلام الراتب من خلال بنك البريد منها خدمة إصدار شيك إلكتروني وخدمة التوكيل بالصرف، وخدمة التحويل من الحساب لحساب موظف آخر.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت "دنيا الوطن" نسخه عنه، أن هذه الخدمات، تأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا) وضمن مبدأ التباعد الاجتماعي، وتقليل الزحام حول مكاتب وفروع بنك البريد.

كما ونوهت الوزارة إلى أن الموظف بإمكانه الاستفادة من خدمة التوكيل الإلكتروني في توكيل من ينوب عنه في استلام راتبه، أو القيام بتحويل مبلغ الراتب أو جزءً منه لحساب موظف آخر،  أو إصدار وطباعة شيك إلكتروني بمبلغ الراتب أو جزءً منه، بحيث يتم إصدار الشيك لشخص معين يختاره الموظف.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمات،  تراعي كافة الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الخدمات الإلكترونية لعام 2013م، وتراعي كافة الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة البيانات، وخصوصية المعلومات والحسابات المالية.

كما ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر الحساب الموحد للموظف، ومن خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة ببنك البريد "بنكي اون لاين" والمتوفرة.

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