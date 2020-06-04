طالع أسعار الدواجن واللحوم والأسماك بغزة اليوم الخميس





الأسماك الطازجة: فريدي عملاق: 1ك = 40 شيكلاً. فريدي صغير: 1ك = 15 – 18 شيكلاً. فريدي وسط: 1ك = 25 شيكلاً. سردينة: 12 شيكلاً مليطة: 25 شيكلاً سويسي: 33 شيكلاً دنيس (برك): 40 شيكلاً طرخون: 27 شيكلاً حباري: 20 شيكلاً غمبري وسط: 35 شيكلاً.

رام الله - دنيا الوطنجائت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس، على النحو التالي:العجل: 36 شيكلاً.بتلو: 40 شيكلاً.الضاني: 45- 50 شيكلاً.الوزن الكبير: 10 شوكل.الوزن الوسط: 9 شواكل.الوزن الصغير: 8 شواكل.الدجاج: 9 شواكل.صدر: 25 شيكلاً.فخد: 12 شيكلاً.جناح: 9 شيكلاً.كبدة: 16 شيكلاً.