طالع أسعار الدواجن واللحوم والأسماك بغزة اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جائت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس، على النحو التالي:
اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45- 50 شيكلاً.
طبق البيض:
الوزن الكبير: 10 شوكل.
الوزن الوسط: 9 شواكل.
الوزن الصغير: 8 شواكل.
الدجاج
الدجاج: 9 شواكل.
صدر: 25 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شيكلاً.
كبدة: 16 شيكلاً.
جائت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس، على النحو التالي:
اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45- 50 شيكلاً.
طبق البيض:
الوزن الكبير: 10 شوكل.
الوزن الوسط: 9 شواكل.
الوزن الصغير: 8 شواكل.
الدجاج
الدجاج: 9 شواكل.
صدر: 25 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شيكلاً.
كبدة: 16 شيكلاً.
الأسماك الطازجة:
فريدي عملاق: 1ك = 40 شيكلاً.
فريدي صغير: 1ك = 15 – 18 شيكلاً.
فريدي وسط: 1ك = 25 شيكلاً.
سردينة: 12 شيكلاً
مليطة: 25 شيكلاً
سويسي: 33 شيكلاً
دنيس (برك): 40 شيكلاً
طرخون: 27 شيكلاً
حباري: 20 شيكلاً
غمبري وسط: 35 شيكلاً.
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