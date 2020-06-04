الأوقاف تشرع بحملة موسعة لتنظيف مقابر قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت لجنة متابعة أعمال المقابر في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف مقابر قطاع غزة، ورش الأعشاب فيها، وذلك عبر مديريات الأوقاف الخمس وبالتنسيق والتعاون مع عديد المؤسسات المجتمعية، والفرق التطوعية بالمحافظات.



وأوضحت الأوقاف، أن اللجنة وضعت خطة إجرائية، تشمل حملة نظافة لكل المقابر على مستوى القطاع، وإطلاق حملة توعية إعلامية ومجتمعية حول حرمة المقابر ووجوب الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بها، مشيرةً إلى أن حملة التنظيف بدأت منذ شهرين، لكن نظرًا لأزمة (كورونا) أجلت اللجنة الحملة"



ونوهت الوزارة، إلى أن لجنة المتابعة، حددت خلال جولة لها، كافة المقابر التي بحاجة لمعالجات للبدء فيها مباشرة.