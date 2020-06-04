فجراً.. زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب إندونيسيا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس (ريختر)، فجر اليوم الأربعاء، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.



وذكرت وكالة أنباء السعودة (واس)، أن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أعلنت، أن بؤرة الزلزال، وقعت على بعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.



وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض، ولم ترد أي أنباء، عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.