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شؤون فلسطينية

وزير التربية ومفوض (أونروا) يؤكدان على حالة التكامل والتواصل لدعم التعليم

وزير التربية ومفوض (أونروا) يؤكدان على حالة التكامل والتواصل لدعم التعليم
وزير التربية يجتمع مع مفوض "الأونروا"
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني؛ لبحث ديمومة التعاون المشترك، والتأكيد على حالة التكاملية، وتعزيز التواصل المستدام؛ لخدمة التعليم، خاصة في ظل تحديات أزمة (كورونا) وما بعدها.

وحضر اللقاء، وكيل الوزارة، د. بصري صالح، ومديرة شؤون (أونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس، ورئيس برنامج التعليم في الوكالة، معاوية أعمر.

وأكد عورتاني على العلاقة القوية بين المؤسستين، التي تعكس روح الحرص على الطلبة؛ عبر تهيئة الظروف المساندة والداعمة لهم، والاستفادة من التجارب ومخرجات البرامج المشتركة، لا سيما في ظل مشهد (كورونا)، مشيراً إلى الخطوات التي قادتها الوزارة منذ تفشي فيروس (كورونا) وصولاً إلى الوقت الراهن الذي يشهد تقديم امتحان الثانوية العامة، ضمن إجراءات وقائية وصحية مدروسة.

بدوره، شدد لازاريني على الشراكة التي تربط الوكالة بالوزارة، وحالة التناغم التي تترجم المساعي الجادة، للحفاظ على حقوق الأطفال والطلبة الفلسطينيين في تلقي تعليمهم النوعي في كافة المناطق، معبراً عن استعداد (أونروا) الدائم؛ لتبادل الخبرات وتوظيف الإمكانات المتاحة، لدعم التعليم في ظل الظروف الحالية.

وبحث الطرفان في اللقاء، بعض القضايا المتعلقة بقطاع التعليم في القدس والتحديات الماثلة، والمناهج التعليمية والتوجهات؛ لتحديثها ضمن أسس ومرتكزات علمية، والاتفاق على عقد لقاء فني مشترك، خلال الفترة المقبلة؛ مع ضرورة الإبقاء على حالة التواصل قائمة وفعالة.

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