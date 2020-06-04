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شؤون فلسطينية

محيسن: فتح تواصل اجتماعاتها للتصدي للضم وستشكل لجاناً بكافة الأراضي الفلسطينية

محيسن: فتح تواصل اجتماعاتها للتصدي للضم وستشكل لجاناً بكافة الأراضي الفلسطينية
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن، أن  اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح متواصلة، في إطار التحرك لإفشال قرار نتنياهو- ترامب، بضم أراض فلسطينية.

وأضاف محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن حركة فتح، تقدمت بورقة خلال اجتماع القوى والفصائل أمس، تحمل مقدمة سياسية، وتتضمن التحديات التي ستواجه الحراك في الشارع الفلسطيني، والخطوات المطلوب اتباعها لإفشال مخطط ضم أجزاء من الضفة.

وقال محيسن: إن الاجتماع ركز على تشكيل لجنة قيادية من قبل فصائل منظمة التحرير، وشخصيات وطنية، ومؤسسات أهلية؛ لتنسيق الجهود في مواجهة مخطط الضم، إضافة إلى لجان سيتم تشكيلها على مستوى المدن والقرى والمخيمات، ولجان حماية لأبناء شعبنا؛ لمواجهة أي هجوم سيقوم به المستوطنون بحماية جيش الاحتلال.

وشدد محيسن على ضرورة أن يكون هناك عمل شعبي واسع لمواجهة هذا المخطط، مؤكداً في السياق، أنه سيتم البدء فوراً بالإجراءات؛ لتسهيل ما تم الاتفاق عليه، مشددا على أنه سيتم تقييم العمل السابق، ووضع خطة للمرحلة المقبلة.

وأضاف محيسن، أن تحركاً سيكون من خلال اللجنة المركزية لحركة فتح على مستوى المحافظات، لعقد اجتماعات موسعة، يشارك فيها قيادات حركة فتح بمكوناتها المختلفة؛ لبحث التحديات التي تواجه شعبنا، إضافة إلى عقد اجتماع شعبي وفصائلي لكافة الخطوات التي يتم اتخاذها خلال هذا الشهر، والفترة المقبلة.

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