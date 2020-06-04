النضال الشعبي تدعو لاستراتيجية عمل وطنية لفرض العقوبات على الاحتلال

شعار النضال الشعبي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: إن حكومات الاحتلال المتعاقبة، ضربت بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية ، ورفضت قرارات منظمة الأمم المتحدة ،وتحدت ميثاقها وانتهكت مبادئها، واستمرت بالاستيلاء على الأراضي ونهبها لصالح الاستيطان، ومازالت تواصل ذلك ،بطرح ما يسمى قانون الضم لبسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية بتخطيط ومشاركة من إدارة ترامب ضمن ما يعرف بصفقة القرن، وعلى المجتمع الدولي فرض العقوبات عليها ،وإعادة الاعتبار للمنظومة الأممية ولهيبة قراراتها، والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون.



وتابعت الجبهة في الذكرى الـ 53 للنكسة "حرب الأيام الستة، التي تصادف غداً الجمعة الخامس من حزيران، تعلن حكومة الاحتلال عن نيتها هدم المنطقة الصناعية الفلسطينية في منطقة وادي الجوز، والاستيلاء عليها لتنفيذ خطة إنشاء "وادي السيليكون"، ضمن حملتها العدوانية لفرض مشروع ما تسمى "القدس الكبرى"، الأمر الذي يقوض أي حل سياسي مستقبلي.



وأضافت الجبهة، تأتي ذكرى النكسة هذا العام في ظل ظروف صعبة يمر بها شعبنا و قضيته الوطنية فمن جهة مازال الاحتلال يصعد من عدوانه و يواصل حربه الشاملة على كل ما هو فلسطيني، وقد توج الاحتلال جرائمه بعملية الضم لأراضي الدولة الفلسطينية، وبدأ بإجراءات عملية على الأرض، ومن جهة أخرى ما زالت حالة الإنقسام الداخلي تنخر في الجسد الفلسطيني وتنهك قواه في وقت فيه شعبنا أحوج ما يكون لتوحيد صفوفه لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المشروع الوطني ومستقبل قضيته.



وقالت: إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ندعو إلى اعتبار ذكرى عدوان حزيران مناسبة لوضع استراتيجية عمل وطنية، واستنفار كافة قوى شعبنا في كافة دول العالم، والشروع بحوار وطني شامل بين كافة فصائل ومكونات مجتمعنا للتوحد لاسقاط مشروع الضم وخطة ترامب، ونوجه دعوة للإحزاب والشعوب العربية؛ للتأكيد مجدداً أن قضية فلسطين قضيتهم المركزية، ولكافة الأحرار في العالم، ولفرض مقاطعة على دولة الاحتلال، والتأثير على مصالحها في العالم.



واختتمت الجبهة، ليكن يوم الخامس من حزيران/ يونيو يوماً وطنياً للدفاع عن أرضنا وبيوتنا المهددة بالهدم من الاحتلال، ويوماً للوحدة الوطنية.