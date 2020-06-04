المعاهد الأزهرية: تُعلن عن بدء التسجيل للطلبة الجدد

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المعاهد الأزهرية في فلسطين، بدء التسجيل للطلبة الجدد طلاباً وطالبات في المعاهد الثلاثة (غزة، وخانيونس، والشمال) وفق الشروط التالية: طلبة المرحلة الإعدادية: بالنسبة للطلاب في الصفوف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي والثالث الإعدادي، أما الطالبات في الصف الثالث الإعدادي، بمعدل قبول 80% فما فوق.



طلبة الصف الأول الثانوي الأدبي طلاباً وطالبات، بمعدل قبول 80% فما فوق.



طلبة الصف الأول الثانوي العلمي طلاباً وطالبات، بمعدل قبول 85% فما فوق.



وأضافت المعاهد، أنه يتم قبول طلبة الثانوية العامة الأزهرية بعد انتهاء دراستهم في المعاهد الأزهرية في كل من جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وجامعة الأزهر بغزة، والجامعة الإسلامية بغزة، وتكون دراستهم بمنحة كاملة، أي بالمجان بدون أية رسوم في أية كلية من كليات تلك الجامعات، وفق مفتاح التنسيق المعتمد لكل جامعة.



وأشارت إلى أن الكتب الدراسية المقررة على طلبة المعاهد الأزهرية، تصرف مجاناً لجميع الطلبة، حسب ما وصلتنا من مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة.