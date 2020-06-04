الاحتلال يُخفض الاعتقال "الإداري" للأسيرة الصحفية بشرى الطويل

خفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مدة الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل لمدة 13 يومًا.

رام الله - دنيا الوطنوذكر مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال، خفضت مدة الاعتقال الإداري للأسيرة الطويل لمدة 13 يومًا، وأصبح موعد الإفراج الجديد عنها بتاريخ 28/7/2020، أي قبل حلول عيد الأضحى بيومين، بعد أن كان بتاريخ العاشر من آب/ أغسطس المقبل.وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الطويل بتاريخ الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 من منزل والدها المحرر القيادي جمال الطويل، والذي تحرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 أي قبل اعتقالها بأربعة أيام.