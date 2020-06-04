الاحتلال يُخفض الاعتقال "الإداري" للأسيرة الصحفية بشرى الطويل
رام الله - دنيا الوطن
وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال، خفضت مدة الاعتقال الإداري للأسيرة الطويل لمدة 13 يومًا، وأصبح موعد الإفراج الجديد عنها بتاريخ 28/7/2020، أي قبل حلول عيد الأضحى بيومين، بعد أن كان بتاريخ العاشر من آب/ أغسطس المقبل.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الطويل بتاريخ الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 من منزل والدها المحرر القيادي جمال الطويل، والذي تحرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 أي قبل اعتقالها بأربعة أيام.
خفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مدة الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل لمدة 13 يومًا.
وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال، خفضت مدة الاعتقال الإداري للأسيرة الطويل لمدة 13 يومًا، وأصبح موعد الإفراج الجديد عنها بتاريخ 28/7/2020، أي قبل حلول عيد الأضحى بيومين، بعد أن كان بتاريخ العاشر من آب/ أغسطس المقبل.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الطويل بتاريخ الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 من منزل والدها المحرر القيادي جمال الطويل، والذي تحرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 أي قبل اعتقالها بأربعة أيام.
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