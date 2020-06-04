رافت: القيادة وفصائل المنظمة في انعقاد دائم لاستنهاض شعبنا

وأضاف رافت، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن إجراءات سلطات الاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطينية، تؤكد أن إسرائيل ماضية بمخطط الضم، وأن ذلك يهدف إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى منع إقامة دولة فلسطينية، على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



ونوه رافت إلى أن القيادة، أجرت اتصالات مع كل المؤسسات الدولية، من أجل استصدار مواقف إدانة بشأن ما ورد في خطة ترامب نتنياهو، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل من أجل وقف مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رافت: إن القيادة، وفصائل منظمة التحرير في حالة انعقاد دائم، من أجل استنهاض شعبنا في عموم الأراضي الفلسطينية؛ لمواجهة كل الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية عبر كافة أشكال المقاومة الشعبية.