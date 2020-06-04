أسرى (هداريم) بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية حال لم تتجاوب إدارة السجون لمطالبهم



وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، بأن أسرى (هداريم) يستعدون لخوض معركة نضالية ضد إجراءات إدارة السجون، التي تتزايد بحق الحركة الأسيرة فيما يتعلق بوضع الأسيرات في سجن (الدامون) وتقليص نحو 140

صنفاً من المواد في (الكانتينا) وتوقف الزيارات، والحيلولة دون توكيل محامين، إلى جانب عدم السماح لهم باستخدام الهاتف العمومي، وقضية الأسرى المرضى خاصة في سجن (الرملة).







رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبدربه: إن الأسرى في سجن (هداريم) بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية في حال لم تتجاوب إدارة سجون الاحتلال، مع مطالبهم، قد تُتوج بإضراب مفتوح عن الطعام.