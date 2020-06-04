أسرى (هداريم) بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية حال لم تتجاوب إدارة السجون لمطالبهم
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد
ربه: إن الأسرى في سجن (هداريم) بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية في حال لم تتجاوب إدارة سجون الاحتلال، مع مطالبهم، قد تُتوج بإضراب مفتوح عن الطعام.
وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، بأن أسرى (هداريم) يستعدون لخوض معركة نضالية ضد إجراءات إدارة السجون، التي تتزايد بحق الحركة الأسيرة فيما يتعلق بوضع الأسيرات في سجن (الدامون) وتقليص نحو 140
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد
ربه: إن الأسرى في سجن (هداريم) بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية في حال لم تتجاوب إدارة سجون الاحتلال، مع مطالبهم، قد تُتوج بإضراب مفتوح عن الطعام.
وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، بأن أسرى (هداريم) يستعدون لخوض معركة نضالية ضد إجراءات إدارة السجون، التي تتزايد بحق الحركة الأسيرة فيما يتعلق بوضع الأسيرات في سجن (الدامون) وتقليص نحو 140
صنفاً من المواد في (الكانتينا) وتوقف الزيارات، والحيلولة دون توكيل محامين، إلى جانب عدم السماح لهم باستخدام الهاتف العمومي، وقضية الأسرى المرضى خاصة في سجن (الرملة).
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