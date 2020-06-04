الطب الوقائي: تَعذّر تتبع الخريطة الوبائية للسيدة المصابة بـ (كورونا) في جنين



إلى ذلك، قال عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن مرسوم الرئيس بتمديد حالة الطوارئ، نابع من الحرص على المصلحة العامة، والجهوزية للسيطرة على وباء (كورونا) لاسيما وأن الخطر من انتشار الفيروس لا زال قائماً.







رام الله - دنيا الوطنأكد مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه، أنه يتعذر حتى الآن تتبع الخريطة الوبائية للسيدة المصابة بفيروس(كورونا) التي كشف عنها أمس في قرية برطعة جنوب جنين، حيث لم يتم تحديد مصدر إصابتها، مشيراً إلى أن طواقم الطب الوبائي، يعملون على حصر المخالطين لها، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة لهم.