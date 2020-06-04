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الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
وافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض ثان بقيمة 26 مليون دينار كويتي (84.5 مليون دولار) لتمويل مشروع طريق "النفق- شرم الشيخ".

وجاء ذلك، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية ونقلته (المصري اليوم) عن قرار جمهوري، اليوم الخميس.

كذلك وافق الرئيس المصري على تعديل اتفاقية القرض الأول الموقع بتاريخ 13 آذار/ مارس 2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تعود لتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

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